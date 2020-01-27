Брошенные в Шереметьево мальчики сходили на экскурсию в подмосковный океанариум

Мальчики, которых отец оставил в Шереметьево, сходили в океанариум в Подмосковье. Для ребят провели экскурсию и рассказали им интересные факты о морских обитателях.

Андрей Воробьев навестил мальчиков утром. Перед тем как отправиться с ними в океанариум, губернатор привез угощения и позавтракал с ними. Позже в своем Instagram Воробьев рассказал, что мальчики очень любят своего папу и ждут его возвращения, поэтому пообещал помочь мужчине с работой.

Служба безопасности аэропорта Шереметьево остановила двух мальчиков шести и девяти лет, которые бродили без взрослых. В рюкзаке одного из братьев лежали все необходимые документы на детей, вплоть до школьных дневников, а также записка. В ней отец мальчиков написал, что не может содержать мальчиков — у него нет на это денет. Он попросил не разлучать братьев и обещал забрать их, как только сможет.

Сейчас мальчики находятся в одной из подмосковных больниц. С ними побеседовали врачи и психологи — у них нет вопросов к их состоянию. Специалисты отмечают, что дети веселые и общительные, легко идут на контакт.

Остальных родственников детей уже нашли. Их мама сказала, что готова забрать сыновей к себе в новую семью. С отцом детей она не живет уже несколько лет и сейчас беременна третьим ребенком от другого мужчины. Однако известно, что женщина уже бросала своих сыновей. Кроме того, на нее заводили административное дело о неисполнении родительских обязанностей. Женщина перестала жить с детьми несколько лет назад — она ушла из семьи, оставив сыновей на воспитание отцу. Мужчина не справлялся и несколько раз оставлял мальчиков в Центре социальной помощи семье и детям. В это время он отправлялся на заработки, но исправно забирал детей после своего возвращения.

Мальчики приехали в Москву из Хабаровского края. Сейчас решается вопрос о том, чтобы отправить их в родной Хабаровск.