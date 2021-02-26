«Брошенные львы» под Ростовом оказались циркачами. Хозяева рассказали об их содержании

Львы, обитающие в фургоне около села Чалтырь Ростовской области, вопреки появившейся в СМИ информации не брошены. За ними ухаживают владельцы — супруги Халматовы. О состоянии животных «360» рассказала Мария Халматова.

Это полная дезинформация. Люди уже убедились, что со львами все хорошо. Они сидят не в темноте и не в контейнере. С утра до вечера мы с ними находимся. То есть они не одни, не брошены. Кормим их, поим, убираем Мария Халматова.

Халматова в комментарии RostovGazeta подчеркнула, что у нее есть все нужные документы от ветеринарного врача. Девушка утверждает, что им с мужем разрешили остаться в селе с животными. Она отметила, что гастроли закончились в середине января. На время простоя решили остановиться в Чалтыре, так как сами супруги из Ростова-на-Дону. Уже в марте шапито вновь поедет работать.

Она добавила в разговоре с «360», что добермана, который жил рядом со львами, добровольно отдали зоозащитникам. «360» дозвонился до заводчицы доберманов Ларисы. Именно ей передали собаку. Она настояла на том, что животное должно жить в комфортных условиях.

«Люди адекватные. Не хамили — ничего. Отдали мне собаку, я ее привезла домой. Его зовут Коннор. Ему около трех лет. Они сказали, что подобрали его в Краснодаре. [Там] его хотели усыпить», — сказала Лариса.

Ранее ряд СМИ написал, что в селе Чалтырь в фургоне с надписью «Цирк «Тайны львиц Танзании» уже месяц живут три льва. Якобы их кормили все несколько раз за это время. Также там жил привязанный к машине доберман, который выглядел истощенным. Его подкармливали прохожие. Работавшая в этом цирке девушка заявила «360», что там всегда заботились о животных.

«Смотрите, сейчас же такая ситуация в стране, не только в стране, в мире. Коллективы не работали, они скорее всего сняли там площадку. Они же в квартиру их не возьмут. Ну вот, и каждый день они приходят. Естественно там есть и обогрев и питание, они их кормят», — рассказала Юлия.