Общество 03 февраля 2024, 22:49 Брошенные гробы с трупами нашли на кладбище в Кургане Брошенные гробы с телами захоронили на курганском кладбище РИА «Новости»

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Брошенные гробы обнаружили на кладбище в Кургане. Их уже захоронили. Об этом РИА «Новости» сообщили в городской администрации.

В горадминистрации отметили, что сотрудники кладбища в микрорайоне Зайково провели захоронение брошенных гробов на кладбище. Правоохранители проводят по данному факту проверку.

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Профильные ведомства и организации по поводу обстоятельств появления брошенных гробов комментариев не давали.

На кладбище обнаружили три трупа в гробах, брошенных в 124-м квартале, писало Ura.ru.

Ранее вандал раскидал ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников спецоперации на территории Аллеи героев Восточного кладбища во Владикавказе. Правоохранители возбудили уголовное дело.