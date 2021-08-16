Бронзовая ложка и княжеская печать: новгородские археологи рассказали об уникальных находках

Работы археологов на Троицком раскопе на территории Новгорода принесли свои плоды. Ученые обнаружили уникальную бронзовую ложечку с рукояткой в виде замкнувшего руки человека. По мнению специалистов, это может быть средневековое средство для чистки ушей. Об этом говорится в сообщении на сайте Новгородского объединенного заповедника.

Среди других уникальных находок оказались две старинные печати. У первой на одной стороне изображение Богородицы, на другой — Иоанна Предтечи. Вторая печать принадлежит князю Мстиславу Ростиславовичу (княжил в Новгороде в 1179–1180 годах).

Еще одним важным артефактом для археологов стала обнаруженная берестяная грамота XII века. Полностью прочитать текст специалисты пока не смогли, но уже заявили, что автор послания жаловался на некие «серьезные проблемы». Они не исключили, что речь идет о финансах.

Также ученые рассказали об очень редком экземпляре долговой бирки. Деревянный брусок с орнаментом получали те, кто набирал деньги в долг. После возвращения займа бирку разламывали, поэтому сегодня это большая редкость.

Всего на Троицком раскопе обнаружили более тысячи предметов, по которым можно понять быт и занятия средневековых жителей Новгорода. Среди них нательные кресты, обломки стрел, кольчуг, женские украшения, изделия из стекла, замки и другие артефакты.