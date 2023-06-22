22 июня 2023, 16:36
Брокеры из дружественных стран смогут принять участие в валютных торгах в России
Депутаты Госдумы приняли законопроект, который подразумевает участие брокеров из дружественных стран в валютных торгах в России. Проект был принят в первом чтении, написала «Парламентская газета».
Перечень дружественных стран будет утвержден правительством, сообщила радиостанция Sputnik.
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Центробанк, в свою очередь, установит требования к иностранным банкам и брокерам, которые пожелают принять участие в торгах.
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