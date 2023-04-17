Общество 17 апреля 2023, 23:08 Бродячих собак в России предложили усыплять, если их долго не забирают из приюта Спецпредставитель президента РФ Иванов предложил усыплять невостребованных бездомных собак РИА «Новости»

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Если после отлова собаку не забирают из приюта, то гуманнее усыпить ее. Такое заявление в эфире телеканал «Россия 24» сделал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он сказал, что участившиеся случаи нападения бродячих животных на людей требуют внесения изменений в законодательство.

Иванов уточнил, что сначала после отлова необходимо попытаться пристроить собаку. Однако, если ее никто не захочет забрать из приюта, необходимо применять крайние меры.

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«А если не берут — конечно, всех не возьмут, надо быть реалистом — то, извините, скажу страшную вещь, такие собаки должны гуманно умертвляться, если мы хотим, чтобы не было бездомных собак, которые бродили по улицам и регулярно убивали людей», — заявил Иванов.

Ранее стало известно, что в Оренбурге погиб ребенок после нападения стаи бездомных собак. В результате этого происшествия Следственный комитет завел дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека, а глава региона Денис Паслер поручил отловить всех неучтенных и бездомных собак. Где их планируют размещать, губернатор не уточнил.