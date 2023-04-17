17 апреля 2023, 23:08
Бродячих собак в России предложили усыплять, если их долго не забирают из приюта
Спецпредставитель президента РФ Иванов предложил усыплять невостребованных бездомных собак
Если после отлова собаку не забирают из приюта, то гуманнее усыпить ее. Такое заявление в эфире телеканал «Россия 24» сделал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он сказал, что участившиеся случаи нападения бродячих животных на людей требуют внесения изменений в законодательство.
Иванов уточнил, что сначала после отлова необходимо попытаться пристроить собаку. Однако, если ее никто не захочет забрать из приюта, необходимо применять крайние меры.
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«А если не берут — конечно, всех не возьмут, надо быть реалистом — то, извините, скажу страшную вещь, такие собаки должны гуманно умертвляться, если мы хотим, чтобы не было бездомных собак, которые бродили по улицам и регулярно убивали людей», — заявил Иванов.
Ранее стало известно, что в Оренбурге погиб ребенок после нападения стаи бездомных собак. В результате этого происшествия Следственный комитет завел дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека, а глава региона Денис Паслер поручил отловить всех неучтенных и бездомных собак. Где их планируют размещать, губернатор не уточнил.
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