Бродячие собаки напали на семью с двумя детьми в центре Волгограда

Стая бродячих собак набросилась на семейную пару с двумя детьми в сквере у Арбитражного суда в центре Волгограда. Об этом сообщил сайт V1.ru со ссылкой на очевидцев.

«Семья из мужа, его супруги и двоих детей <…> мирно шла от ТЦ „Гамма“ в сторону памятника Рокоссовскому. Собаки в это время мирно дремали на травке под кустом», — приводит сайт слова собеседника.

Очевидец добавил, что когда люди поравнялись с животными, собаки вскочили, начали агрессивно лаять и пытаться атаковать семью. Отец встал на защиту жены и детей — он вышел вперед и заслонил телом членов семьи. Мужчина сделал резкий выпад в сторону стаи и собаки решили, что с этим человеком лучше не связываться, — они убежали в сторону проспекта Ленина.

Ранее жители Красногорска нашли голодных и больных собак в конюшне местного конного клуба. Очевидцы рассказали, что животных держат в ужасных условиях и некоторые из них находятся при смерти. Владелица передержки обвинила зоозащитников в том, что собак хотели украсть.