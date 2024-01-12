Общество 12 января 2024, 10:12 Бродячие собаки напали на мальчика в Омске СК проверит данные СМИ о нападении собак на мальчика в Омске

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В Сети появились кадры нападения бродячих собак на мальчика в Омске во дворе на улице Мельничной. Следователи начали проверку по сообщению СМИ, информировала пресс-служба следственного управления СК по региону.

Следователи выяснят все обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям или бездействию сотрудников органов местного управления, УК и других организаций, обязанных заниматься отловом бездомных животных. Кроме того, СК проверит соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными, санитарно-эпидемиологических и ветеринарных правил. По итогам проверки следователи решат, возбуждать ли уголовное дело.

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Ранее, 3 января, стало известно о нападении собаки породы хаски на семилетнюю девочку в Томске. Мужчина, чистивший снег неподалеку, подбежал и отогнал животное. Ребенка пришлось доставить в больницу. СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном вреде здоровью. Следователи выясняют подробности случившегося.