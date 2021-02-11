Бродячие псы окружили школу в Барнауле

Бродячие собаки окружили территорию школы № 126 в Барнауле. Теперь ученики и учителя бояться ходить на уроки. Об этом сообщило издание «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Собаки просто забегали один раз на территорию школы», — рассказала руководитель комитета информационной политики Екатерина Андреева.

Псов отлавливают работники приюта «Ласка». Заявки на отлов бездомных животных уже поступали два раза — 10 и 11 февраля.

«Информация повторно передана специализированной организации БГОО „Ласка“ для принятия мер незамедлительно. Руководству приюта рекомендовано незамедлительно реагировать на заявки граждан на отлов бездомных животных», — добавила сотрудница администрации.

Комментариев от руководства приюта или диспетчера по отлову пока нет.

Во «ВКонтакте» ранее появилось видео, на котором местная жительница рассказывала об агрессивном поведении собак на территории школы и в районе Гущинских бань. Горожане каждый день встречают там свору псов. По словам женщины, собаки крупные и агрессивные, они кидаются на детей прямо на территории образовательного учреждения и за его пределами.