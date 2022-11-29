Общество 29 ноября 2022, 12:29 Бродячая собака попросила помощи у приставов в Волгоградской области

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В Волгоградской области беременная собака пришла на крыльцо здания к приставам и буквально просила о помощи. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

По словам сотрудников ГУ ФССП по Волгоградской области, животное тяжело дышало и дрожало от холода. Ее пустили в здание, накормили и позволили погреться. После собаку передали волонтерам.

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Сейчас она вместе с шестью щенками чувствует себя хорошо. Четвероногих приютила у себя дома хозяйка приюта.

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