Евгения Брюна сняли с должности главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ, сообщили в министерстве. Позицию ранее исключили из номенклатуры главных внештатных специалистов ведомства.

В Минздраве добавили, что окажут необходимое содействие следствию по уголовному делу, уточнил ТАСС.

Ранее стало известно о задержании Брюна в Москве. Источник «Интерфакса» заявил, что Брюн и вице-президент наркологической лиги Владимир Якушев участвуют в следственных действиях.

По предварительным данным, бывшего главного нарколога Минздрава подозревают в закупке госучреждениям тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам.

Источник РЕН ТВ заявил о проведении обысков по 27 адресам, в том числе и в офисах проходящих по делу компаний, по месту жительства Брюна и его коллег. Официально эту информацию пока не подтверждали.