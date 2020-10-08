Брюки-палаццо и пончо: дизайнер рассказал о трендах осени 2020 года

Дизайнер, художник-стилист Юлия Беляева рассказала о главных трендах осени нынешнего года. Она отметила, что актуальными остаются пальто, свитера и брючные костюмы.

В этом сезоне будут модными плотные сарафаны. Их можно сочетать с водолазкой, блузой или футболкой. Помимо прочего, специалист предложила носить трикотажные костюмы или платья в пол. Также стильным решением будет сочетание свитера или джемпера сверху с юбкой либо штанами, пишет ИА Nation News.

«Актуальны легинсы со штрипками, их можно сочетать с бархатными пиджаками. Можно надевать кожаный пиджак и ассиметричную юбку или классическую юбку-карандаш. В тренде сейчас находятся брючные костюмы, пиджаки, как с мужского плеча, брюки-палаццо с высокой посадкой на талии», — пояснила Беляева.

По ее словам, брюки нужно заправлять в сапоги с широким голенищем или в челси на толстой подошве. В качестве аксессуаров можно носить шляпы, панамы, береты и кепи. Из верхней одежды в тренде укороченные пуховики или оверсайз-пуховики. Дизайнер отметила, что в качестве альтернативы допускается носить пончо.