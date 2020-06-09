Брянский таксист отказался везти чернокожего студента и поплатился работой
Приехавший из Конго студент Брянского Государственного университета столкнулся с проявлением бытового расизма. Водитель такси отказался везти молодого человека, объяснив это тем, что он ему не нравится. Видео беседы с водителем выложили во «ВКонтакте».
«Если мне человек не нравится, то я его не везу. Это моя машина», — заявляет водитель. Когда студент спрашивает связано ли это с коронавирусом или расизмом водитель ничего не объясняет.
В беседе с изданием Bryansktoday студент рассказал, что его зовут Рой. Он учится на втором курсе экономического факультета местного вуза. По его словам, с таким отношением к себе он столкнулся впервые.
На нахамившего водителя он пожаловался в сервис «Яндекс.Такси», но в ответ получил стандартные извинения.
Однако агрегатор не оставил дело без своего внимания. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора, таксиста отстранили от работы. Там отметили, что не готовы терпеть водителей, склонных к хамству и расизму.