Брянский таксист отказался везти чернокожего студента и поплатился работой

«Если мне человек не нравится, то я его не везу. Это моя машина», — заявляет водитель. Когда студент спрашивает связано ли это с коронавирусом или расизмом водитель ничего не объясняет.

В беседе с изданием Bryansktoday студент рассказал, что его зовут Рой. Он учится на втором курсе экономического факультета местного вуза. По его словам, с таким отношением к себе он столкнулся впервые.

На нахамившего водителя он пожаловался в сервис «Яндекс.Такси», но в ответ получил стандартные извинения.

Однако агрегатор не оставил дело без своего внимания. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора, таксиста отстранили от работы. Там отметили, что не готовы терпеть водителей, склонных к хамству и расизму.