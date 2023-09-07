Общество 07 сентября 2023, 09:57 British American Tobacco решила уйти с российского рынка British American Tobacco заявила, что продает бизнес в России Unsplash

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British American Tobacco продаст бизнес в России и Белоруссии, российскому бизнесу останутся используемые торговые марки. Об этом ТАСС сообщили представители российского офиса компании.

«Группа „БАТ“ объявила сегодня о заключении сделки по продаже бизнеса в России и Беларуси. Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности российского бизнеса», — заявили они.

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По их словам, россияне смогут и дальше покупать продукты известных и привычных им брендов. Качество при этом не пострадает.

British American Tobacco владеет такие известными марками сигарет, как Vogue, Kent и «Ява золотая». Ранее появлялась информация о том, что компания собирается передать бизнес в Белоруссии и России новым владельцам в этих странах уже в 2023 году. Также британская фирма говорила том, что планирует приостановить инвестиции в свой российский сегмент.