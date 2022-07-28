Британцы отказались селить многодетную семью с Украины даже за деньги

Британский офицер выгнал многодетную семью беженцев с Украины за несколько месяцев до окончания оговоренного срока подселения. Супруги с пятью детьми попытались найти жилье за деньги, но британцы отказались их принимать, сообщило издание The Independent.

«Украинская семья из девяти человек, выселенная из дома в Великобритании, опасается остаться без крова после того, как 15 домовладельцев отвергли ее», — рассказал журналист.

В семье пятеро детей, один из которых с аутизмом, двое супругов и их матери. У одной из пенсионерок диагностировали деменцию. Они приехали в Великобританию в мае и подселились к офицеру Королевского флота, жителю города Фэрхем. По условиям госпрограммы, он принял их на полгода. Однако спустя несколько недель мужчина передумал и попросил семейство покинуть дом.

Украинцы собрали с помощью краудфандинга более 20 тысяч фунтов стерлингов (почти 1,5 миллиона рублей), чтобы снять жилье. Несмотря на предоплату за 12 месяцев, домовладельцы без объяснения причин отказываются их заселять. Семья почти отчаялась найти дом.