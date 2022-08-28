Британцам предложили сушить белье на воздухе для экономии электроэнергии
Evening Standard: отказ от сушильных машин поможет сэкономить деньги
Газета Evening Standard дала британцам рекомендации, которые помогут экономить электроэнергию. Например, отказаться от использования посудомоечных или сушильных машин.
Автор материала рекомендовал отключать от сети гаджеты, которые не используются, и не оставлять в розетках зарядные устройства.
«Отключение от сети может сэкономить 55 фунтов стерлингов в год», — отметили в статье.
Кроме того, не стоит включать фоном телевизор или забывать выключать свет в пустых комнатах. Последнее касается и отопления. Для еще большей экономии можно использовать светодиодные лампочки.
Еще один способ, который снизит траты, — правильная эксплуатация холодильника. Не стоит убирать в него еще не остывшую еду, а также нужно следить, чтобы в морозильной камере не образовывался лед. К тому же это делает холодильник менее эффективным, уточнила газета.
Посудомоечные машины лучше использовать только при полной загрузке, а от сушильных отказаться вообще. Одежду можно развесить в комнате, чтобы она сохла естественным путем, заключил автор статьи.