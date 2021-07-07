Британскому министру посоветовали одуматься после слов о новых заходах кораблей в море у Крыма

Россия даст жесткий ответ на повторные провокации в своих территориальных водах. Об этом предупредил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он обратил внимание на заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что корабли ВМС страны продолжат заходить в территориальные воды Украины. По мнению Гемпеля, Рааб ведет себя как провокатор высокого ранга, сообщило РИА «Новости».

«В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно», — сказал он.

Гемпель подчеркнул, что Великобритании вместо политических игр и спекуляций нужно признать, что Крым вошел в состав РФ, потому что такой выбор сделали сами жители полуострова.

В конце июня британский эсминец Defender нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент. При этом корабль игнорировал предупреждения российских пограничников. Тогда в его сторону были произведены предупредительные выстрелы.

В Кремле этот инцидент назвали сознательной провокацией со стороны Великобритании. В Минобороны Соединенного Королевства заявили, что эсминец якобы не заходил в территориальные воды России.