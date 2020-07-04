Британское издание Bellingcat пыталось подкупить журналистов и сфабриковать вмешательство РФ в дела США

Журналисты РИА ФАН заявили о том, что их пыталось подкупить британское издание Bellingcat. Оно оказывало давление на российских журналистов, пытаясь за деньги заставить их сфабриковать данные, которые свидетельствуют о вмешательстве РФ во внутренние дела Америки.

Агентство уточнило, что жалобы на ситуацию поступили от журналистов международного отдела Федерального агентства новостей, а также от бывших и нынешних авторов агентства USA Really неделю назад. Сотрудники рассказали о давлении со стороны британских коллег.

Отдел расследований выяснил, что что в социальных сетях и мессенджерах с российскими журналистами связались сотрудники британского издания Bellingcat. По словам РИА ФАН, их действия выглядели как подготовка к масштабной фальсификации, которую они планировали провести по заказу иностранных спецслужб.

Ложь за взятки

С сотрудниками связался человек, который представился журналистом издания Bellingcat Питером ван Хьюсом. Он пытался узнать, как издания ФАН и USA Really освещают политические события в Америке, а также интересовался, заставляет ли начальство выкладывать материалы, которые способны повлиять на общество США перед выборами президента.

После того, как сотрудники отказались с ним общаться, Хьюс решил зайти с другой стороны. Он предложил российским журналистам за взятку опубликовать сфабрикованные данные, которые подтвердили бы, что Россия вмешивается в дела США. За 500 евро Хьюс предлагал журналистам повторить то, что он скажет.

После того, как Хьюс получил несколько отрицательных ответов, он начал угрожать российским коллегам. Журналист Bellingcat заявил, что у него есть связи в спецслужбах Америки и Великобритании, с помощью которых он может создать россиянам проблем и превратить их жизни в ад.

По словам РИА ФАН, с их сотрудниками связывались и другие западные журналисты. Один из них предложил опубликовать из офиса агентства с заранее созданных аккаунтов политические высказывания про демократов и республиканцев. Он пояснил, что это нужно для получения необходимого IP-адреса, который подтвердил бы вмешательства России в президентские выборы США. За это журналистам предложили политическое убежище.

Bellingcat отрицает обвинения

РИА ФАН уверено, что на связь с их специалистами действительно вышли сотрудники Bellingcat. Это подтвердила и проверка личности Питера ван Хьюса — он действительно работает в британском издании журналистом.

При этом издание отрицает обвинения РИА ФАН. Издание заявило, что опубликованная агентством информация — ложь с поддельными доказательствами.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с агентством рассказал, что это не первая подобная ситуация — каждый, кто прокололся во время вербовки российских журналистов, начинал заметать свои следы и отрицать обвинения.

«Всякий раз, когда кто-то бывает пойман за руку на месте совершения тех или иных неблаговидных деяний, он действует похожим образом. Это — попытка увести читателей в сторону от сути дела с помощью сочетания банальных отписок, перевода стрелок на других и иных такого же сорта манипуляций. Фактически граждане попались с поличным. Тут уже надо либо извиняться, либо попытаться любым образом соскочить с темы», — заявил он, отметив, что в этом случае они выбрали второй вариант.

Bellingcat позиционирует себя как «расследовательское СМИ», которое поднимает значимые для всего мирового сообщества темы. При этом, по словам агентства, за последние пять лет обнаружились факты финансирования британского издания зарубежными странами и частными фондами, которые тесно связаны со спецслужбами Британии и США. Материалы этого издания неоднократно критиковали за постоянное искажение фактов, фейковую, недостоверную информацию и подлоги.

Откровенные наглость и вмешательство в дела РФ

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил РИА ФАН, что западные журналисты ведут себя крайне нагло.

«Это же запредельная степень вмешательства во внутренние дела другого государства. Мы очень серьезно должны наказывать подобную публику, потому что раз за разом сдаем свои позиции. Мы позволяем им угрожать нам на нашей земле. Это очень серьезные вещи», — отметил он, подчеркнув, что это повод передать материалы в СК и ФСБ страны для защиты российских журналистов от западных спецслужб.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров уверен — попытки завербовать сотрудников агентства не прекратятся. Он отметил, что журналисты Bellingcat понимают свою безнаказанность — у РИА ФАН недостаточно влияния, а значит, общество не сможет узнать правду в должных объемах.