Британский военный самолет-разведчик заметили у российских границ

Самолет-разведчик британских Военно-воздушных сил совершил полет вблизи Ленинградской и Псковской областей. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar.

Борт радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 пересек воздушную границу Литвы в 15:45 по московскому времени.

После этого самолет провел полет над Латвией и Эстонией вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Далее он кружил над Балтийским морем, Польшей и отправился на аэродром базирования в Берлин.

В середине августа беспилотник американских ВВС Global Hawk был замечен на линии разграничения в Донбассе, а затем совершил полет вдоль побережья Крыма. После он отправился в сторону Краснодара.