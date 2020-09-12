facebook_pixel
    12 сентября 2020, 12:55

    Британский учитель истории стал первым за 14 лет победителем «Кто хочет стать миллионером?»

    Анастасия Калинина

    Учитель истории из Шропшира Дональд Фир ответил на все вопросы в игре «Кто хочет стать миллионером?» и выиграл почти 1,3 миллиона долларов. Мужчину не сломал даже последний вопрос о пирате, погибшем 300 лет назад.

    Дональд Фир стал первым за 14 лет победителем британской версии телеигры, пишет издание Daily Mail. Финальный вопрос в игре касался известного пирата, который погиб в 1718 году в битве в Северной Каролине. На этот вопрос учитель истории с легкостью ответил (разгадкой был Черная Борода), не зря же он изучал историю. Сам победитель признался, что лишь два вопроса в игре дались ему не очень просто, на все остальные 13 вопросов историк знал, что ответить.

    Также известно, что у 57-летнего учителя есть четверо взрослых детей, с которыми он собирается поделиться выигрышем. А еще британец подумывает уйти на пенсию досрочно. Издание сообщило еще один интересный факт о семье Фира. Оказывается, ровно год назад его брат приходил на игру «Кто хочет стать миллионером?», но выиграл всего 640 тысяч долларов, потому что не смог ответить на последний вопрос.

    Новости SMI.FM