Британский учитель истории стал первым за 14 лет победителем «Кто хочет стать миллионером?»

Учитель истории из Шропшира Дональд Фир ответил на все вопросы в игре «Кто хочет стать миллионером?» и выиграл почти 1,3 миллиона долларов. Мужчину не сломал даже последний вопрос о пирате, погибшем 300 лет назад.

Дональд Фир стал первым за 14 лет победителем британской версии телеигры, пишет издание Daily Mail. Финальный вопрос в игре касался известного пирата, который погиб в 1718 году в битве в Северной Каролине. На этот вопрос учитель истории с легкостью ответил (разгадкой был Черная Борода), не зря же он изучал историю. Сам победитель признался, что лишь два вопроса в игре дались ему не очень просто, на все остальные 13 вопросов историк знал, что ответить.

Также известно, что у 57-летнего учителя есть четверо взрослых детей, с которыми он собирается поделиться выигрышем. А еще британец подумывает уйти на пенсию досрочно. Издание сообщило еще один интересный факт о семье Фира. Оказывается, ровно год назад его брат приходил на игру «Кто хочет стать миллионером?», но выиграл всего 640 тысяч долларов, потому что не смог ответить на последний вопрос.