Британский тату-мастер Джаванн назвал татуировки, безвозвратно ушедшие из моды

Татуировки, как и все атрибуты имиджа, бывают трендовыми и вышедшими из моды. В разговоре с «Газетой.ru» лондонский тату-мастер Джаванн назвал татуировки, которые сейчас делать уже не стоит, поскольку они выглядят безвкусно.

Первое место занимают бабочки на женской пояснице — такие татуировки были популярны в 2000-х годах. По словам мастера, сейчас он уже не стал бы набивать такую татуировку и постарался уговорить бы клиентку набить бабочку где-нибудь в другом месте.

«Я бы приложил все усилия, чтобы этого не делать. Типа „А давайте набьем лучше сюда? Или сюда?“» — сказал он.

Кроме того, уже набили оскомину татуировки с изображением ловца снов на спине — такие изображения тоже были очень популярны около 10 лет назад. Не стоит набивать и татуировку с именем партнера — такие татуировки, по мнению мастера, выглядят пошло, и к тому же создадут проблемы в случае расставания. Наконец, вышедшими из моды мастер назвал татуировки в виде отпечатков губ.