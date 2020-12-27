«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного», — добавил он.

Главное отличие нового штамма коронавируса заключается в его большей заразности, ранее рассказал вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев. По этой причине методы защиты от инфицирования будут такими же, как для профилактики обычного COVID-19.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» защитит от «британского» штамма коронавируса, говорил директор Института имени Гамалеи Александр Гинцбург. Новая мутация затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса.

Опасную мутацию коронавируса выявили в сентябре в Великобритании. Сегодня известно про тысячу случаев инфицирования. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что мутация распространяется быстрее.

Чтобы не заразиться «британским» штаммом коронавируса, нужно соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию. Опасность нового штамма заключается только в том, что он стал более заразным. Патогенность «британского» штамма такая же, как и у первоначального.

Мутация особенно опасна для детей. Она наиболее распространена среди школьников.