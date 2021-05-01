«Британский» штамм коронавируса добрался до Крыма

В Крыму выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Об этом сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее данным, заразившийся пациент находится под наблюдением врачей. Причем никаких симптомов болезни у него не было. «Британский» штамм был подтвержден лабораторно, сообщило РИА «Новости». В связи с этим в региональном Роспотребнадзоре усилили контроль за людьми, которые прилетают в Крым из Великобритании.

«Такие лица должны находиться в режиме самоизоляции, список по их прилете передается в МВД для контроля», — сказала Пеньковская.

Пока таких туристов немного. Под наблюдением находится только один человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории России было выявлено более 350 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса. Она напомнила о требованиях, которые нужно выполнять россиянам, чтобы помешать распространению инфекции. В первую очередь это ношение защитных масок в магазинах, транспорте и на работе, личная гигиена и соблюдение социальной дистанции.