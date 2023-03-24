Общество 24 марта 2023, 21:21 Британский самолет-разведчик зафиксировали у берегов Крыма Flightradar зафиксировал самолет-разведчик Boeing RC-135W ВВС Британии над Черным морем YouTube

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Британский самолет стратегической разведки Военно-воздушных сил Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon зафиксировали над Черным морем в районе берегов Крыма. Такое данные появились на сервисе Flightradar.

В 17:30 по московскому времени самолет-разведчик маневрировали у побережья Румынии. После этого пилоты отправились на восток. Британский самолет сопровождали два боевых суда четвертого поколения с позывными DREAD011 и DREAD012. Вместе они направились в сторону Крыма. Самолеты заметили примерно в 100 километрах от региона.

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Подобная история произошла 14 марта. Американский беспилотник MQ-9 Reaper летел в сторону государственной границы России в районе Крыма с выключенными транспондерами. На перехват вылетел российский истребитель, после чего дрон рухнул в Черное море.

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