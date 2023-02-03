Общество 03 февраля 2023, 11:54 Британский ретейлер Paul Smith уходит из России из-за критики Ретейлер люксовой одежды Paul Smith объявил о закрытии бизнеса в России Википедия

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Британская сеть магазинов люксовой одежды и аксессуаров Paul Smith прекращает работу в России. Причиной закрытия бизнеса стала критика со стороны клиентов. Об этом сообщила газета Daily Mail.

В компании пояснили, что торговля напрямую с Россией не велась, но в течение 20 лет в стране работал партнер по франшизе, который управлял магазинами.

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«Сейчас мы потребовали закрыть эти магазины и прекратили все поставки дистрибьютору», — отметил представитель компании.

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Покупатели раскритиковали компанию в социальных сетях и призвали лишить модельера и основателя сети Пола Смита его титула, если в России продолжат продавать одежду Paul Smith. Магазин с люксовой одеждой продолжал работать в московском ГУМе. Теперь его закроют.

Ранее французские СМИ удивились обилию предметов роскоши в российских магазинах. Журналисты обратили внимание, что некоторые компании продолжают поставлять товары в Россию вопреки политическому курсу.