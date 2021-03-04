Британский регулятор проведет антимонопольное расследование в отношении Apple

Специалисты Управления по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании проведут антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Apple. Об этом сообщили на сайте регулятора.

По словам представителей британского управления, причиной принятых мер стали заявления разработчиков о том, что условия магазина приложений Apple являются несправедливыми. Недовольства разработчиков связаны с тем, что они должны платить компании комиссию 30% за распространение их программ через App Store. При этом запрещается взаимодействовать с клиентами вне фирменного магазина.

Кроме этого, оплата всех дополнительных опций, которые клиент решит купить, тоже должна проходить через App Store, рассказала «Газета.ru».

«Во время расследования CMA будет изучено, занимает ли Apple доминирующее положение в связи с распространением приложений на устройствах фирмы в Великобритании», — уточнили в пресс-службе.

Недавно австралиец Роберт Де Роуз подал в суд на Apple за сгоревший iPhone. Ученый обратился к юристам, чтобы сформировать иск против IT-гиганта.