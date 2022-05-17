Британский психолог Томас доказал, что женщины больше любят обеспеченных мужчин

Женщины склонны чаще обращать внимание на тех мужчин, которые имеют высокий доход. Таким мнением с изданием The Sun поделился психолог Эндрю Томас из британского Университета Суонси.

В его исследовании были проанализированы 1,8 миллиона анкет в социальных сетях из 24 стран. Результаты показали, что мужчины с высоким достатком на сайтах знакомств получают в 3,5 раза больше ответов, чем мужчины со скромным достатком, написала «Газета.ru».

Томас пришел к выводу, что мужчины, имеющие хорошее образование и финансовую состоятельность, имеют шансы найти вторую половинку на 255% выше.

«Многим людям хочется верить, что это просто стереотип, но мы обнаружили доказательство этому во всех исследованиях, проведенных еще в 1980-х годах. Это говорит нам о том, что это реальность», — подчеркнул Томас.

Он также отметил, что и женщины, и мужчины готовы идти на любуую крайность в социальных сетях, чтобы показать себя более обеспеченными и успешными.