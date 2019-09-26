Британский посол: в российско-британских отношениях есть много позитивного

«Я в России, потому что мне нравится Россия. К сожалению, моя работа в России заканчивается к концу года», — цитируют дипломата «Известия».

Он заверил, что намерен остаться на связи с большим числом друзей и коллег, которые появились у него в РФ. По словам Бристоу, должность посла в некоторой степени является работой мечты.

Дипломат подчеркнул, что несмотря на все проблемы и трения на правительственном уровне, Лондон стремится выстроить новый тип отношений с Россией и ее гражданами.

«В Британии есть что-то, что очень нравится россиянам, и наоборот. В наших отношениях много позитивного», — выразил уверенность посол.