Британский актер попросил власти США привлечь к ответственности Цукерберга

Актер Саша Барон Коэн обратился к властям США через сообщение в своем аккаунте в Twitter. В нем он попросил вышестоящих чиновников привлечь к ответственности главу Facebook Марка Цукерберга, сообщила «Газета.ru».

«Президент прав — Facebook убивает людей. Руководителей компаний сажали в тюрьму за меньшее. Но по законам США руководители социальных сетей обладают почти полной неприкосновенностью, и это безумие. Измените закон. Привлеките Марка Цукерберга и Facebook к ответственности за смерти, которые они несут», — сообщил актер.

Ранее Джо Байден заявлял, что соцсети «убивают людей», выставляя неправдоподобную информацию о вакцинации против коронавируса. Администрация Белого дома заверила, что регулярно просматривает различные платформы по типу Facebook и помечает сообщения, которые содержат дезинформацию.

Такое заявление от Белого дома поддержали многие консерваторы, в том числе и актер Саша Барон Коэн. Все они считают, что Facebook часто подвергает их цензуре за политические убеждения.