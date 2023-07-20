Общество 20 июля 2023, 16:38 Британских дипломатов обязали уведомлять о передвижениях по России МИД России ввел уведомительный порядок передвижения для британских дипломатов РИА «Новости»

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Россия ввела уведомительный порядок передвижения сотрудников дипломатических миссий Великобритании по территории страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

О новом режиме представители ведомства объявили в четверг поверенному в делах Великобритании в Москве.

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«Эта мера является ответной на враждебные действия Великобритании, препятствующие работе российских учреждений», — отметили в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули что любые действия британской стороны по демонизации и деструктивной линии против России получат решительный ответ.

Теперь персоналу посольства Великобритании в Москве и генконсульства в Екатеринбурге необходимо за пять рабочих дней присылать уведомления о своих передвижениях за пределами 120-километровой свободной зоны.

Исключение сделали для заведующего консульским отделом, советника-посланника и посла, а также генерального консула в Екатеринбурге.

Ранее власти Великобритании расширили список антироссийских санкций, напомнил RT.