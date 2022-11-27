Общество 27 ноября 2022, 18:25 Британские учителя стали чаще подрабатывать в такси и барах из-за высоких цен Observer: каждый 10-й учитель в Великобритании не может оплатить счета на свою зарплату Unsplash

Читать 360tv в

Учителя в Великобритании начали массово искать подработку, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Одной зарплаты в школе не хватает, чтобы оплатить счета. Каждый десятый специалист вынужден работать в двух или даже трех местах, сообщил Observer.

Один из учителей, который подрабатывает репетитором и чинит автомобили, в комментарии изданию заявил, что считается профессионалом хорошего уровня. Но высокие компетенции никак не помогают — денег от работы в школе все равно мало.

Реклама

По данным Observer, чаще всего британские учителя подрабатывают репетиторами, в барах и ресторанах, идут в таксисты. Недавно в стране повысили учительские зарплаты, прибавив 5%, но это не помогло.

Реклама

В стране уже проходили митинги преподавателей, которые требовали повысить им оплату труда. В декабре запланировали митинги медсестер, которые тоже выступают за повышение зарплат. В акциях собираются участвовать около 300 тысяч человек.

Премьера страны Риши Сунака при этом многие упрекают в том, что он из-за своего огромного состояния не в силах понять нужды простых людей.