Британские ученые заявили, что аномальная жара может спровоцировать развитие меланомы

Ученые из Университета Лидса (Великобритания) считают, что аномально жаркое лето может увеличить количество случаев рака кожи. Об этом написало издание Planet Today.

По мнению экспертов, такие погодные аномалии спровоцированы климатическим кризисом.

«Теперь медики предупреждают, что изменение климата, а именно тенденция к более жаркому лету, негативно отразится на здоровье», — процитировало ИА Nation News слова ученых.

Специалисты отметили, что главная опасность кроется именно в ультрафиолете. Они советуют реже быть на солнце, чтобы снизить вероятность развития меланомы.