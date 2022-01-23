Британские СМИ назвали Россию крепким орешком

Возможные новые экономические санкции со стороны США в отношении РФ не станут фатальными для России, так как устойчивость экономики делает страну крепким орешком. Это мнение высказало британское издание The Daily Telegraph.

Автор издания считает, что новые санкции способны серьезно осложнить жизнь России, но фатального воздействия не принесут. Он отмечает устойчивую фискальную позицию РФ, хороший набор инструментов для контрсанкций и богатые валютные резервы.

«Все это делает Россию крепким орешком, у нее достаточно высокий болевой порог», — гласит сообщение издания.

Для того, чтобы оказать реальное воздействие на экономику, необходимо использовать такие жестокие меры, как отключение России от системы международных платежей SWIFT и запрет экспорта нефтепродуктов.

«Однако реалистичным ни одно из тих действий не выглядит», — заключил автор заметки.

Угрозы отключения России от системы SWIFT звучат со стороны Запада с 2014 года, когда Евросоюз и США ввели первые санкции за присоединение Крыма. Тогда же Центральный банк России начал работать над альтернативными финансовыми сервисами.