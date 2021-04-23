Британские блогеры смогли сдать в аренду кукольный домик за 3,5 тысячи фунтов

Блогеры из Британии разместили на Airbnb кукольный домик. Пользователи не заметили подвох. Несколько десятков человек забронировали его за пару суток. Информация об этом появилась на сайте Indy100.

Речь идет о блогерах Арчи Мэннерсе и Джоше Питерсе. Они сфотографировали интерьер кукольного домика, загрузили снимки на сайт и в описании добавили, что это особняк XVIII века южной части Лондона. Как они сами сказали, заявок на бронирование пришло на 3,5 тысячи фунтов.

По фотографиям действительно не сразу понятно, что это игрушечный дом. В нем есть книги, картины, красивая мебель, обои.

Блогеры объяснили, что так они хотели узнать, насколько у сервиса надежные процессы проверки мошеннических объявлений. Как выяснилось, перед фотосессией дома юноши положили на пол в ванной комнате банковскую карту, а в холле поставили бутылку с водой. А еще на одной из фотографий в зеркале видны их лица.

Аккаунт на Airbnb друзья зарегистрировали на маму одного из них. В объявлении они поставили стоимость 87 фунтов за ночь. Приходящие заказы блогеры отменяли. А последним двум забронировавшим они оплатили номера в пятизвездочном отеле. Блогеры призвали туристов перепроверять объявления перед бронированием.