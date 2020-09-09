Британская кассирша бросила работу и разбогатела на продаже откровенных снимков

На своей новой «работе» девушка зарабатывает «от 10 тысяч до 15 тысяч фунтов стерлингов в месяц» (от 999 тысяч до 1,5 миллиона рублей).

Ранее Спидби работала в ресторане быстрого питания в холодное время года, а в теплое барменом в испанском городе Магалуф. Позже она решила, что зарабатывать деньги можно благодаря своему телу.

«Раньше я просила мужчин купить коктейль, и они отвечали „нет“. Поэтому я говорила: „Купи коктейль, и я покажу тебе свои сиськи“. А они такие: „Я возьму весь поднос“. Я натренировалась за два года, чтобы приступить к новой „работе“,» — поделилась британка.

Сначала она публиковала снимки в нижнем белье, а сейчас размещает и обнаженные фотографии.