Бриллиантовое кольцо из белого золота пропало на московской выставке

На московской выставке 46-го Российского антикварного салона в «Гостином дворе» пропало бриллиантовое кольцо из белого золота. Стоимость кольца может превышать 250 тысяч рублей.

«25 апреля на выставке 46-го Российского антикварного салона, который проходил в „Гостином дворе“, со стенда №¾ пропал выставочный экспонат — кольцо с бриллиантом 0, из белого золота, 0,5 карата», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Точная стоимость экспоната устанавливается. Однако, по данным РЕН ТВ, кольцо, которое пропало у частного коллекционера Людмилы Е., могло стоить около 250 тысяч рублей.

Антикварный салон проходил в «Гостином дворе» с 21 по 25 апреля. На нем выставлялись шедевры классической живописи и скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства, а также экспонаты второй половины ХХ века, коллекционного дизайна, ретроавтомобили и актуальное искусство.

Во время 44-го антикварного салона в Москве злоумышленники украли антиквариата на сумму более шести миллионов рублей. Их задержали по горячим следам.