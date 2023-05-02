Общество 02 мая 2023, 13:04 Бригадир забоя уранового рудника госкорпорации «Росатом» стал Героем Труда России Президент Путин удостоил звания Героя Труда России работника Росатома Эдуарда Щербину пресс-служба ПАО ППГХО

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин удостоил звания Героя Труда России бригадира горнорабочих забоя уранового рудника госкорпорации «Росатом» Эдуарда Щербину. Его отметили за «особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Бригадиру горнорабочих очистного забоя подземного уранового рудника № 1 Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО имени Славского», предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») Эдуарду Щербине присвоили почетное звание указом президента № 320.

пресс-служба ПАО ППГХО пресс-служба ПАО ППГХО пресс-служба ПАО ППГХО пресс-служба ПАО ППГХО пресс-служба ПАО ППГХО пресс-служба ПАО ППГХО пресс-служба ПАО ППГХО

Рекордные показатели

Эдуард Щербина работает на крупнейшем в стране уранодобывающем предприятии с 1990 года, а с 2004 года трудится бригадиром горнорабочих очистного забоя. Его бригада достигла рекордных показателей по выработке — в течение последних пяти лет рабочие «отбили» 87,5 тысячи кубометров горной массы, выдав 188,7 тысячи тонн руды. В 2020–2022 годах норму выполняли досрочно, превышая плановые показатели на 7-10%. Коллектив Щербины — победитель внутренних производственных соревнований ППГХО.

По словам Героя Труда России, в шахте не место слабохарактерным и трусливым людям. Щербина видел тех, кто уходил с работы спустя неделю, однако поначалу страх — нормальная реакция, когда над рабочими находятся тонны земли.

«Нас в бригаде девять человек, мы как одна крепкая семья. В шахте проводим по семь-восемь часов пять дней в неделю. Поэтому люди у нас надежные. Не терпим мы расхлябанности и пустозвонства, ценим в людях трудолюбие и верность данному слову», — подчеркнул Эдуард Щербина.

Трудовая династия

В 2018-м он получил звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации», также стал победителем в номинации «Наставник года» отраслевого конкурса «Человек года Росатома». Щербина — полный кавалер почетного знака «Шахтерская слава», а на предприятии работают и члены его семьи.

Мать Эдуарда Щербины Лидия Александровна на протяжении 37 лет работала электромонтером на ремонтно-механическом заводе (РМЗ) объединения. Отец Алексей Анатольевич 22 года работал на РМЗ обрубщиком литья. Старший брат Виталий 30 лет трудился на гидрометаллургическом заводе ППГХО, а жена Татьяна Федоровна — машинист крана на РМЗ.

Преемственность поколений

Щербина — пятый Герой Труда за 55-летнюю историю ПАО «ППГХО имени Славского». Первым из шахтеров предприятия подобного звания удостоился проходчик Александр Попов. В 1974 году он получил орден Ленина и золотую медаль «Серп и молот».

«Работы ведутся в круглосуточном режиме. Расстояние до самого нижнего горизонта составляет почти километр от поверхности земли. Работа физически и психологически нелегкая, поэтому здесь остаются только надежные и крепкие духом люди. Один из них — Эдуард Алексеевич Щербина. Мы очень гордимся им, его высокой государственной наградой. Особенно приятно, что он стал Героем Труда именно в год 55-летия нашего уранодобывающего предприятия», — подчеркнул глава предприятия.

Киселев добавил, что люди были и остаются главной опорой в любом деле.Особую роль они играют в добыче урановой руды. Каждый день в шахты спускаются сотни горнорабочих и инженеров.