02 мая 2023, 13:04
Бригадир забоя уранового рудника госкорпорации «Росатом» стал Героем Труда России
Президент Путин удостоил звания Героя Труда России работника Росатома Эдуарда Щербину
Президент Владимир Путин удостоил звания Героя Труда России бригадира горнорабочих забоя уранового рудника госкорпорации «Росатом» Эдуарда Щербину. Его отметили за «особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Бригадиру горнорабочих очистного забоя подземного уранового рудника № 1 Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО имени Славского», предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») Эдуарду Щербине присвоили почетное звание указом президента № 320.
Рекордные показатели
Эдуард Щербина работает на крупнейшем в стране уранодобывающем предприятии с 1990 года, а с 2004 года трудится бригадиром горнорабочих очистного забоя. Его бригада достигла рекордных показателей по выработке — в течение последних пяти лет рабочие «отбили» 87,5 тысячи кубометров горной массы, выдав 188,7 тысячи тонн руды. В 2020–2022 годах норму выполняли досрочно, превышая плановые показатели на 7-10%. Коллектив Щербины — победитель внутренних производственных соревнований ППГХО.
По словам Героя Труда России, в шахте не место слабохарактерным и трусливым людям. Щербина видел тех, кто уходил с работы спустя неделю, однако поначалу страх — нормальная реакция, когда над рабочими находятся тонны земли.
«Нас в бригаде девять человек, мы как одна крепкая семья. В шахте проводим по семь-восемь часов пять дней в неделю. Поэтому люди у нас надежные. Не терпим мы расхлябанности и пустозвонства, ценим в людях трудолюбие и верность данному слову», — подчеркнул Эдуард Щербина.
Трудовая династия
В 2018-м он получил звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации», также стал победителем в номинации «Наставник года» отраслевого конкурса «Человек года Росатома». Щербина — полный кавалер почетного знака «Шахтерская слава», а на предприятии работают и члены его семьи.
Мать Эдуарда Щербины Лидия Александровна на протяжении 37 лет работала электромонтером на ремонтно-механическом заводе (РМЗ) объединения. Отец Алексей Анатольевич 22 года работал на РМЗ обрубщиком литья. Старший брат Виталий 30 лет трудился на гидрометаллургическом заводе ППГХО, а жена Татьяна Федоровна — машинист крана на РМЗ.
Преемственность поколений
Щербина — пятый Герой Труда за 55-летнюю историю ПАО «ППГХО имени Славского». Первым из шахтеров предприятия подобного звания удостоился проходчик Александр Попов. В 1974 году он получил орден Ленина и золотую медаль «Серп и молот».
«Работы ведутся в круглосуточном режиме. Расстояние до самого нижнего горизонта составляет почти километр от поверхности земли. Работа физически и психологически нелегкая, поэтому здесь остаются только надежные и крепкие духом люди. Один из них — Эдуард Алексеевич Щербина. Мы очень гордимся им, его высокой государственной наградой. Особенно приятно, что он стал Героем Труда именно в год 55-летия нашего уранодобывающего предприятия», — подчеркнул глава предприятия.
Киселев добавил, что люди были и остаются главной опорой в любом деле.Особую роль они играют в добыче урановой руды. Каждый день в шахты спускаются сотни горнорабочих и инженеров.
Награды
Владимир Путин
Реклама
Реклама