Бригадам скорой помощи запретили читать и спать по пути на вызов

Минтруд России ужесточил требования к бригадам скорой помощи. Сотрудникам медорганизаций запретили читать и спать по пути на вызов и отвлекать водителя.

Ведомство утвердило изменения в правила охраны труда. Согласно новым положениям документа, медикам строго запрещается пить и есть на рабочем месте. Бригадам скорых запретили курить в салоне, разрешается чтение исключительно медицинской документации. Не допускается принуждать водителя к быстрой езде, самовольно включать сирену и мигалку.

Родственникам и близким людям разрешат сопровождать пациента при условии, что число пассажиров не превысит количество мест, предусмотренных в автомобиле.

Чистоту рук в инфекционных стационарах следует соблюдать безукоризненно. Ногти должны быть коротко подстрижены. У сотрудников, обслуживающих технику в операционных, на руках не может быть следов мазей и масел. Об этом со ссылкой на соответствующий приказ ведомства сообщила «Парламентская газета».

Сотрудник центра имени Гамалеи, вирусолог Феликс Ершов ранее выступил с прогнозом, что часть ограничений, действующих в РФ из-за коронавируса, может быть отменена к началу лета.