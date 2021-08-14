Бригада специалистов Минздрава вылетит в Якутию, чтобы помочь пострадавшим от пожаров

Бригада специалистов Минздрава в ближайшее время вылетит в Якутию для оказания помощи в связи с лесными пожарами. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По Якутии: мы готовы были вылететь. Если полоса и аэропорт будут открыты в понедельник, то наша бригада из Министерства здравоохранения туда вылетит. Мы готовы оказать коллегам полное содействие в этом направлении», — передал ТАСС слова Голиковой.

Он отметила, что, по данным Роспотребнадзора, предельно допустимая концентрация в воздухе отдельных вредных веществ превышена.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что масштаб природных бедствий в ряде регионов страны имеет беспрецедентный характер. Глава государства в ходе совещания по борьбе с природными пожарами подчеркнул, что важно глубоко и системно заниматься климатической повесткой. При этом он заявил, что угрозы жилым и социально значимым объектам из-за лесных пожаров в Якутии нет. В регионе за прошлые сутки эвакуировали более 100 человек из населенных пунктов, охваченных пожарами.

На прошлой неделе в Якутии был введен режим ЧС из-за пожаров, сообщило ИА Nation News.