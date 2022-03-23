Бренды KitKat и Nesquik уйдут из России

Швейцарский концерн Nestlé решил приостановить в России работу брендов KitKat и Nesquik. Компания сообщила, что «соблюдает все международные антироссийские санкции». Заявление появилось на сайте компании.

«Мы приостанавливаем работу таких известных брендов Nestlé, как KitKat и Nesquik, среди прочих. Мы уже прекратили второстепенный импорт и экспорт в Россию и из России, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в стране», — отметили представители концерна.

В Nestlé подчеркнули, что не рассчитывают получить прибыль в стране и платить какие-либо налоги «в обозримом будущем», но любую прибыль передадут на гуманитарную помощь. В компании уже предоставили значительную финансовую и продуктовую помощь мирным украинцам и беженцам из Украины.

Nestlé производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, а также косметику и фармацевтическую продукцию. Основные торговые марки — KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea.