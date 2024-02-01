01 февраля 2024, 17:06
Брендированные стойки с «Петербургским дневником» появились в автобусах № 2 в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге газету «Петербургский дневник» теперь можно прочитать в автобусах № 2, в которых разместили брендированные стойки со свежим выпуском.
Маршрут выбрали неслучайно, потому что он один из самых протяженных и востребованных в городе. Автобус выезжает с прспекта Маршала Жукова в Красносельском районе и везет пассажиров до станции метро «Адмиралтейская» в самый центр Северной столицы.
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«Мы очень надеемся, что этот первый для нас автобусный маршрут не станет заключительным и мы будем дальше развиваться в этом направлении», — отметил главный редактор издания Кирилл Смирнов.
Санкт-Петербург
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