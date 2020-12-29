Бренд-шеф объяснил, когда ждать снижения цен на продукты после Нового года

Он заметил, что в настоящий момент традиционный новогодний стол стал дороже приблизительно на 15%.

«Ежегодно это (повышение цен — прим. ред.) касалось баклажанов, которые к Новому году начинали стоить совершенно неприличных денег. В этом году также ощутимо подорожали помидоры», — подчеркнул Прокофьев.

Специалист отметил, что в период старого Нового года продукты в магазинах дешевеют «как по мановению волшебной палочки». В частности это касается фруктов и овощей, так как они быстро портятся.