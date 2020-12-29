Бренд-шеф объяснил, когда ждать снижения цен на продукты после Нового года
Бренд-шеф проекта «Ужин на ужин», ведущий шоумен Антон Прокофьев объяснил, когда ждать снижения цен на продукты после их повышения к Новому году, сообщило РИА ФАН.
Он заметил, что в настоящий момент традиционный новогодний стол стал дороже приблизительно на 15%.
«Ежегодно это (повышение цен — прим. ред.) касалось баклажанов, которые к Новому году начинали стоить совершенно неприличных денег. В этом году также ощутимо подорожали помидоры», — подчеркнул Прокофьев.
Специалист отметил, что в период старого Нового года продукты в магазинах дешевеют «как по мановению волшебной палочки». В частности это касается фруктов и овощей, так как они быстро портятся.