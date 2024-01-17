17 января 2024, 18:25
Бренд-шеф Мосева посоветовала включить цитрусовые и орехи в зимний рацион
Сезонное питание поддерживает иммунитет и восполняет дефицит витаминов. Какие доступные «зимние» продукты принесут наибольшую пользу, рассказала бренд-шеф сети пансионатов «Теплые беседы» Тамара Мосева сайту Pravda.Ru.
Эксперт посоветовала обратить внимание на цитрусовые. Грейпфрут, апельсин и лимон богаты витамином C, который необходим для защитных функций организма.
Реклама
По словам специалиста, в холодное время года необходимо включить в рацион орехи. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему благодаря содержанию жирных кислот.
Питание
Реклама
Реклама