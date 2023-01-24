Общество 24 января 2023, 00:35 Бренд Schiaparelli привел зоозащитников в бешенство новой коллекцией с головами животных Бренд Schiaparelli представил в Париже коллекцию с головами животных и вызвал скандал Instagram

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Известный модный дом Schiaparelli представил на Неделе моды в Париже коллекцию одежды «Инферно», которую украшали «головы животных». Креативный директор бренда Дэниел Розберри не мог представить, какой скандал это спровоцирует.

За показом одежды наблюдали блогер Кайли Дженнер, певица Doja Cat и главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур. Они смотрели, как по подиуму ходили модели, в том числе Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл, — в длинных платьях, украшенных искусственными головами львов, тигров, волков и снежных барсов. Эти «детали» выглядели очень реалистично.

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После шоу в соцсетях разразился невероятный скандал. Зоозащитники обвинили Schiaparelli в «романтизации» насилия над животными. Бренду пришлось оправдываться перед пользователями. Они утверждают, что при создании «голов» не пострадало ни одно животное.

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Однако зоозащитникам этих объяснений недостаточно. Не исключено, что после показа они попытаются «отменить» модный дом.