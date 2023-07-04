Общество 04 июля 2023, 16:49 Бренд-менеджер Родионова: отсутствие дизайн-проекта сделает ремонт квартиры дороже

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Ремонт квартиры может обойтись в разы дороже, если не учесть все детали и отказаться от составления дизайн-проекта. Об этом сообщила бренд-менеджер компании Estima Елизавета Родионова в беседе с РБК.

По словам эксперта, многие россияне считают, что смогут сделать ремонт по картинкам самостоятельно без услуг профессионального дизайнера. В этих случаях можно столкнуться с тем, что пользоваться мебелью и техникой будет неудобно.

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Как сообщили «Дни.ру», также ремонт квартиры сделает дороже стремление приобрести самые дешевые стройматериалы и механизмы инженерных систем, которые рано или поздно придется заменять.