Бренд ритуальных услуг «Грустно и точка» предложили создать в России. Заявка на регистрацию поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), рассказали в Агентстве городских новостей «Москва».

Учитывая классификацию товаров и услуг, на которую регистрируется товарный знак, «Грустно и точка» сможет (в теории) производить и продавать гробы и фурнитуру для них, надгробные плиты и памятники, арматуру. Также квалификация позволяет предоставлять похоронные услуги, бальзамирование, организовывать свадебные церемонии, предоставлять услуги почетного караула, осуществлять уход за могилами и эксгумацию.

Заявка подана похоронной компанией «Ритуал.рус». Владелец и генеральный директор ООО «Ритуал.рус» — один из крупнейших предпринимателей в сфере похоронного бизнеса в России Олег Шелягов.

Ранее стало известно, что похороны в России хотят сделать госуслугой. Специалисты уверены, что пора создать новый федеральный орган, который бы занимался ритуальными услугами.