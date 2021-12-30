Бренд Gallina Blanca решил уйти из России

С российского рынка уйдет крупный производитель продуктов быстрого приготовления GBFoods, известный под брендом Gallina Blanca. Предприятие компании в Нижегородской области приобретет CG Foods — производитель лапши Wai Wai.

Стоимость сделки, сообщила газета «Коммерсант», колеблется в пределах одного-полутора миллиардов рублей. В России фиксируют рост продаж лапши быстрого приготовления. Тем не менее инвестиции для CG Foods в продвижение нового бренда и развитие производства неизбежны.

Ходатайство ООО «СиДжи Фудс» о приобретении 100% ЗАО «Юроп Фудс ГБ» удовлетворили в Федеральной антимонопольной службе, сообщил «Интерфакс». В ведомстве пришли к выводу, что из-за сделки не будет ограничений конкуренции на рынке продуктов питания.

«Юроп Фудс ГБ» является российской структурой GBFoods. Предприятие выпускает продукты для быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca. Нижегородская фабрика выпускает бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, различные приправы и макароны.