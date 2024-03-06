Общество 06 марта 2024, 18:46 Бренд-директор ИД «Аргументы и Факты» Мулланурова рассказала, что волонтерство важно популяризировать

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Большинство волонтерских некоммерческих организаций остаются в тени, потому что не владеют в должной мере навыками продвижения. Об этом рассказала бренд-директор ИД «Аргументы и Факты» Елена Мулланурова, сообщил сайт aif.ru.

Она объяснила, что очень важно освещать деятельность волонтеров, которые часто скромничают и предпочитают не распространяться о своих добрых делах. А необходимо популяризировать волонтерство и обеспечивать ему информационную поддержку.

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«И только последние пять лет от тезиса „добро любит тишину“ мы постепенно переходим в сторону популяризации важности рассказов обществу о такой деятельности», — рассказала Елена Мулланурова.

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