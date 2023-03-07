Общество 07 марта 2023, 18:15 Бренд детской одежды Reima ушел из России Компания Reima продала российское подразделение местному оператору Публичное достояние

Читать 360tv в

Компания Reima — производитель детской одежды из Финляндии — закончила процесс продажи своих российских подразделений. Об этом сообщили представители скандинавского бренда. Их процитировал ТАСС.

«Выход Reima из России завершен», — рассказали они.

Реклама

По словам представителей финской компании, дочерние подразделения бренда, расположенные в РФ, продали местным инвесторам. Их данные не называются.

Реклама

Собственные точки продаж финского бренда и его эко-магазины на территории России были закрылись в марте прошлого года. Чуть позже — в июне того же года — прекратилось использование бренда Reima франчайзинговыми предпринимателями. Это связано с завершением переходного периода в июне.

Текущий, завершающий этап ухода Reima из страны обозначился продажей российского подразделения и его активов. Также головной офис получил необходимые разрешения от российских властей.

Последние итерации по сделке прошли в феврале 2023 года. После этого этапа дочерняя компания Reima LLC сменит название в рамках соглашения.