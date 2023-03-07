07 марта 2023, 18:15
Бренд детской одежды Reima ушел из России
Компания Reima продала российское подразделение местному оператору
Компания Reima — производитель детской одежды из Финляндии — закончила процесс продажи своих российских подразделений. Об этом сообщили представители скандинавского бренда. Их процитировал ТАСС.
«Выход Reima из России завершен», — рассказали они.
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По словам представителей финской компании, дочерние подразделения бренда, расположенные в РФ, продали местным инвесторам. Их данные не называются.
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Собственные точки продаж финского бренда и его эко-магазины на территории России были закрылись в марте прошлого года. Чуть позже — в июне того же года — прекратилось использование бренда Reima франчайзинговыми предпринимателями. Это связано с завершением переходного периода в июне.
Текущий, завершающий этап ухода Reima из страны обозначился продажей российского подразделения и его активов. Также головной офис получил необходимые разрешения от российских властей.
Последние итерации по сделке прошли в феврале 2023 года. После этого этапа дочерняя компания Reima LLC сменит название в рамках соглашения.
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