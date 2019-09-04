Право на успех. Слет выпускников детских домов прошел в Подмосковье

В Московской области прошел слет выпускников детских домов «Право на успех». Мероприятие длилось два дня.

Каждый год на слете работает площадка «Открытый диалог». На ней выпускники встречаются с известными и успешными общественными деятелями. Это журналисты, актеры, ученые, политики и многие другие. В начале они выступают перед участниками, а после отвечают на их вопросы.

Выпускники также пообщались с психологом, приняли участие в спортивной эстафете. В конце мероприятия провели «Брейн-ринг» под руководством представителя клуба «Что? Где? Когда?» Алексея Блинова.

Источник фото: телеканал «360»

Слет «Право на успех» прошел в Подмосковье уже в третий раз. В этом году в нем приняли участие больше 100 человек из 14 детских домов.

«У нас третий год подряд проходит слет выпускников подмосковных детских домов. Идея родилась совместно с ребятами потому, что три года назад мы сформировали совет выпускников подмосковных детских домов, в который вошли ребята из разных учреждений. Возникла такая идея, чтобы можно было всем вместе встретиться на площадке, раз в год проводить такой слет», — рассказала Людмила Болатаева, заместитель министра образования Московской области.

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В этом году из детских домов Московской области выпустились 69 воспитанников. Из них 10% поступили в высшие учебные заведения, 81% в колледжи, а 9% продолжат обучение в 10 классе. Всего в регионе 13 детских домов, в которых воспитываются около 400 ребят.